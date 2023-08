WindTre ha in serbo per tutti gli utenti in Italia una promozione davvero unica, con tantissimi giga di traffico dati al mese, e la possibilità comunque di godere del 5G a titolo completamente gratuito. Se volete risparmiare ogni giorno con WindTre, siete nel posto giusto.

Accedere alla promozione è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché al giorno d’oggi vi basta aprire il sito ufficiale dell’azienda e scegliere la soluzione che maggiormente si adatta alle vostre esigenze. I prezzi sono bassi ed economici, offrendo ugualmente la possibilità di attivazione, a prescindere dalla provenienza contrattuale.

WindTre, le offerte con il 5G è completamente gratis

L’attuale migliore promozione di WindTre nasce per soddisfare le esigenze degli utenti che vogliono indubbiamente navigare in 5G, spendendo relativamente poco. Oggi è difatti il turno della Start 5G Summer, soluzione che ha un costo effettivo di soli 12,99 euro a rinnovo, con canone da pagare direttamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

All’interno della promo si trovano contenuti di alto livello, come 100 giga di internet alla massima velocità disponibile, appunto il 5G di cui vi parlavamo prima, ma anche illimitati minuti e SMS che potranno essere tranquillamente utilizzati per contattare chiunque vogliate in Italia.

La promozione può essere attivata, come vi abbiamo anticipato in precedenza, direttamente tramite il sito ufficiale, così da non avere problemi nell’accesso iniziale (non sono comunque presenti vincoli contrattuali di durata).