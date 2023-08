TIM contro Vodafone, ruba gli utenti al provider con 150GB al mese

Per mettere in difficoltà tutti gli altri provider in quest’ultimo periodo, ci sono delle aziende che hanno fatto veramente di tutto. Sebbene qualcuno non credesse a nuove promozioni, queste sono arrivate e hanno messo in penombra quei nomi che sembravano avere tutto sotto controllo. Una delle aziende che pare essere tornata ai massimi storici con le sue offerte mobili, è sicuramente TIM.

Il colosso del mondo della telefonia mobile riesce anche questa volta a mettere in mostra le sue offerte migliori, quelle piene di contenuti. Stranamente anche i prezzi sembrano essere molto più abbordabili del solito, cosa alla quale TIM raramente aveva abituato in passato. Ora i contenuti sono tanti ed è per questo che potrebbe tornare utile sottoscrivere proprio l’ultima promo.

TIM lancia la sua nuova Power Supreme Web Easy, l’offerta ha tutto

Durante gli ultimi tempi gli utenti hanno notato diverse promozioni disponibili nel mondo della telefonia mobile. Per questo motivo ora i gestori più famosi stanno cercando di fare di tutto pur di riportare dalla propria parte tanti vecchi clienti. TIM è una delle aziende migliori sotto questo punto di vista e lo dimostra soprattutto con l’ultima promozione mobile che prende il nome di Power Supreme Easy.

Al suo interno gli utenti potranno trovare questa volta è meglio per soli 7,99 € al mese. Si parte dai minuti che sono senza limiti verso tutti e dai messaggi, anch’essi senza limiti. Il vero colpo da maestro da parte del provider italiano però è quello della connessione ad Internet: ci sono 150 giga in rete 4G.