TIM, ci sono 150GB e un regalo GRATIS per distruggere Vodafone

Riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ai migliori gestori nell’ultimo periodo è difficilissimo ma ci sono dei nomi che stanno riuscendo a fare del loro meglio. Tra questi, soprattutto per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile, il nome più importante è sicuramente quello di TIM. L’azienda infatti è riuscita ad impartire ancora una volta una grande lezione a tutti proponendo le sue offerte mobili di gran livello.

In questo momento l’offerta che starebbe mettendo in difficoltà gli altri provider, sarebbe una in particolare, ma non finisce qui. I contenuti sono davvero tanti e i prezzi sono estremamente vantaggiosi.

TIM, ecco la migliore offerta di nuovo in gioco: è tornata la Power Supreme Easy

Nonostante diversi utenti abbiano notato già che negli scorsi mesi c’erano delle offerte non più disponibili, ora la musica è cambiata. Il gestore più importante in Italia, ovvero TIM, ha deciso di lanciare delle promozioni mobili eccezionali. Una di queste prende il nome di Power Supreme Easy, opportunità unica nel suo genere grazie al servizio di ricarica automatica.

Tale soluzione al suo interno include minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti e tanti giga per navigare sul web. Ce ne sono infatti addirittura 150 in 4G.

Ovviamente non finisce qui, visto che quello che manca è il prezzo: sono 7,99 € al mese per tutti. Bisogna però scegliere il servizio di ricarica automatica per far sì che questo prezzo sia disponibile. Il primo mese è gratuito per tutti gli utenti che accettano di sottoscrivere l’offerta dopo il messaggio di invito da parte di TIM.