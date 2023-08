L’estate che si sta avviando verso la conclusione lascerà delle tracce indelebili per quanto concerne le politiche commerciali di Netflix. Proprio nel corso di queste settimane la tv streaming è stata al centro delle discussioni, con una riforma – alquanto contestata – che ha modificato in maniera definitiva la pratica degli account condivisi.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

Difatti, per la maggioranza degli utenti di Netflix, la possibilità di utilizzare un account condiviso è oramai svanita. Coloro che si servivano di questo sistema per la visione dei contenuti dovranno scegliere necessariamente uno dei piani di visione singoli proposto dalla piattaforma.

Al tempo stesso gli utenti con piano streaming attivo non avranno più la possibilità di condividere il loro account con amici, parenti ed anche eventuali conoscenti al di fuori del nucleo familiare. Per la visione contemporanea su più schermi sarà infatti necessario applicare un costo extra.

In base a quelli che sono i nuovi listini di Netflix, coloro che desiderano ancora condividere il loro account con persone esterne al nucleo domestico dovranno pagare 4,99 euro per ogni persona collegata al proprio profilo.

A differenza di quanto preventivato, però, in seguito alla rimodulazione degli account condivisi Netflix non ha modificato i suoi listini con il costo di 7,99 euro per il piano low cost con pubblicità e accesso a tutti i contenuti della piattaforma. Gli utenti pagheranno invece 12,99 euro per il piano Standard con la visione in Full HD e 17,99 euro per il piano Premium con la visione dei contenuti in 4K UHD.