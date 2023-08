Vodafone anche in quest’ultima parte di agosto si prefigura un obiettivo ben preciso: aumentare il numero degli abbonati. Il provider inglese vuole essere alternativo rispetto ad Iliad, TIM e WindTre con una serie di ricaricabili low cost molto interessanti per soglie di consumo e costi.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

La promozione da non perdere per gli abbonati in questo mese di agosto è la Special 70 Giga. La tariffa garantisce agli utenti chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e un ticket di 70 Giga per la connessione di rete, da sfruttare anche con la tecnologia del 5G in caso di copertura del territorio.

Il prezzo è il vero punto forte di quest’offerta. Gli utenti che scelgono la Special 70 Giga dovranno pagare 7,99 euro ogni mese. Al prezzo mensile, gli abbonati dovranno aggiungere soltanto un pagamento una tantum, pari a 10 euro per la sottoscrizione della SIM e per l’attivazione della rete.

Come per altre promozioni low cost che ha messo a disposizione Vodafone per i suoi clienti, anche in quest’occasione i clienti dovranno effettuare necessariamente la portabilità del numero da altro operatore, sia esso Iliad o provider come TIM e WindTre. La portabilità richiede una tempo di sei giorni lavorativi per l’attivazione della rete.

Vodafone come ulteriore assicurazione ai suoi abbonati ha previsto anche un costo bloccato della tariffa nel primo semestre a partire dalla data di attivazione della SIM. Non sono quindi previste rimodulazioni per prezzi e soglie di consumo.