Se siete alla ricerca di una cassa portatile Bluetootoh con una buona qualità prezzo, potete dare un’occhiata al prodotto che sta proponendo Amazon in offerta.

Si tratta di una cassa di marca m MU con oltre 28 ore di autonomia della batteria. Scopriamo insieme le sue caratteristiche ed il prezzo.

Cassa Bluetooth in offerta su Amazon

I doppi driver dinamici e i doppi subwoofer offrono un’esperienza audio completa per l’installazione o le feste dell’home theater. Il supporto integrato per True Wireless Stereo consente un suono stereo reale quando si utilizzano due di questi altoparlanti. m MU è il diffusore Bluetooth da portare sempre con te per riprodurre in streaming wireless un suono di alta qualità dal tuo smartphone o tablet.

Questa Cassa Bluetooth è impermeabile IP67, è possibile ascoltare la musica ovunque, come feste in spiaggia, bagni, ciclismo, escursioni e altro ancora. Compatto e facile da trasportare, è anche possibile utilizzare il gancio per legare l’altoparlante Bluetooth alla borsa.

Adotta la tecnologia Bluetooth 5, per una connessione veloce e una trasmissione stabile. Inoltre, l’altoparlante Bluetooth ha dispone di un’interfaccia AUX. Il cavo AUX incluso nella confezione consente di collegare più sorgenti audio, mentre il microfono integrato permette di effettuare chiamate in vivavoce. Il prodotto è offerto in vari colori a questo link, al prezzo di 22.99 euro invece di 25.99 euro.