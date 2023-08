Apple sta apportando una piccola modifica, che ha sollevato già polemiche, con il prossimo aggiornamento di iOS 17. Riguarderà in particolar modo il tasto che permette di gestire le telefonate in arrivo.

La società ha rivelato i dettagli di iOS 17 alla Worldwide Developers Conference, a giugno. Ha mostrato una serie di funzionalità: nuove immagini che verranno mostrate quando chiami qualcuno, messaggi e adesivi ridisegnati e una nuova modalità “StandBy” che consente di utilizzare il telefono come display ambientale quando viene girato su un lato. Un altro cambiamento ha già ricevuto tante critiche tanto quanto quelle di solito riservate ad aggiornamenti più sostanziali, ossia il pulsante che serve per mettere giù il telefono.

Fino ad ora, quel pulsante era al centro dello schermo, da solo. Ciò significava, tra le altre cose, che era facile premere senza colpire accidentalmente nient’altro. Ma un recente aggiornamento alla versione beta di iOS 17, che consente agli utenti di testare il nuovo software man mano che viene sviluppato, ha spostato quel pulsante in basso a destra dello schermo e lo ha messo accanto ad altri pulsanti. Questa settimana è arrivato un altro aggiornamento di quella beta, che lo ha spostato al centro della parte inferiore del display, ma lo ha comunque lasciato tra gli altri pulsanti. Il trasferimento si sta già rivelando un problema tra gli utenti che sono abituati a sapere dove premere.

Spostare i pulsanti insieme nella parte inferiore del display è presumibilmente un tentativo di lasciare più spazio per i nuovi dettagli dei contatti mostrati quando qualcuno chiama. Ma non è chiaro perché Apple abbia spostato il pulsante e poi lo abbia sostituito. Il cambiamento è solo uno di una serie di modifiche all’app Telefono solitamente trascurata. L’aggiornamento include anche l’opzione per lasciare un messaggio quando qualcuno non risponde alle chiamate FaceTime e un nuovo strumento di messaggi vocali dal vivo che risponde al telefono per tuo conto e trascrive ciò che dicono le persone.

Il rilascio di iOS 17 dovrebbe arrivare il mese prossimo, poco prima del lancio di iPhone 15. Anche questo modificherà i veri pulsanti del dispositivo: voci diffuse suggeriscono che l’interruttore sul lato del telefono che cambia in modalità silenziosa verrà sostituito con un pulsante che può essere configurato dall’utente.