Una novità molto apprezzata per i fan di Apple; sembra infatti che durante l’ultima sessione di aggiornamenti sia stata implementata una nuova funzione “stranamente voluta” dalla comunità.

In particolare, parliamo di un elemento che si trovava all’interno della schermata della chiamata: ovvero il tasto rosso che ti permette di “terminare la chiamata” che di norma si trova al centro dello schermo.

Durante l’analisi della versione beta di iOS 17 appena arrivata infatti si è scoperto che sono state apportate alcune modifiche estetiche che potrebbero mettere a dura prova i possessori di iPhone, soprattutto per chi è abituato ad utilizzarlo da più di 4 anni.

Ma come cambia realmente? La beta di iOS 17 ha mostrato chiaramente che il tasto che permette di far “terminare la chiamata” è stato spostato nell’angolo in basso a destra. Tutti quelli che conoscono Apple sanno benissimo che la società ha sempre tenuto quel pulsante al centro, e anche se sembra una piccola modifica insignificante, non tutti sono stati felici del cambiamento.

Finalmente sta arrivando per tutti

Ma non è finita: perchè il pulsante non è stato semplicemente spostato, ma bensì rimpiazzato. Al suo posto infatti troviamo quello per avviare una chiamata FaceTime.

Attualmente questa versione è ancora in beta pubblica, e se non sei uno degli utenti che ha deciso di provare la beta, vedrai questa nuova versione finale a metà settembre se tutto va bene.

Non cambierà molto, dato che iOS 17 non è stato pubblicizzato come un sistema operativo rivoluzionario. Invece, è da considerare come una versione avanzata del 16 che aggiunge ancora più features e lima alcuni elementi di design che non convincevano molto.

Tra le tante novità, troviamo il sistema di dettatura automatica della segreteria telefonica che ti permetterà tramite un pop-up di decidere se rispondere alla chiamata.