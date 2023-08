I tifosi sono in visibilio: la Serie A sta per cominciare! Per la nuova stagione non mancano offerte succose per soddisfare gli appassionati, con qualche sorpresa in più. DAZN e TIM Vision, infatti, continueranno a trasmettere le partite della Serie A. Per DAZN, precisamente, saranno disponibili dieci partite al giorno (sette in esclusiva e tre trasmesse anche su Sky).

TIM ha creato appositamente una nuova promozione per i suoi utenti: TimVision Calcio e Sport. Questa comprende, oltre all’intrattenimento base di TimVision: DAZN Standard, con la trasmissione di tutta la Serie A, Infinity+ con la Champions, Disney +, sei mesi gratuiti di Amazon Prime Video.

Quanto costa la nuova promo TIM?

Gli abbonamenti vengono offerti insieme ad un prezzo scontatissimo: 24,99 euro mensili, fino alla dine dell’anno. Dal primo gennaio il costo salirà di poco, arrivando a 29,99 euro al mese finché non terminerà la stagione. Se si considera il valore di mercato dei servizi compresi nell’offerta, si comprende quanto questa promozione sia davvero Imperdibile!

L’abbonamento Tim Vision Calcio e Sport è, inoltre, comprensivo di decoder gratuito TimVision Box in comodato d’uso. Grazie alla box Box potrete accedere in maniera facile e veloce ai vari diversi servizi di streaming. Questo implica: la Serie A, la Champions League, la Serie BKT e tanto altro.

Per una comodità maggiore, anche in viaggio, i diversi servizi saranno accessibili anche tramite le rispettive app, su pc, tablet e smartphone.

Se la richiesta viene effettuata online il costo di attivazione è gratis! Scegliendo gli altri canali il prezzo è di 19,99 euro, o di 9,99 euro se si possiede già la TimVision Box.

Non potete assolutamente perdere questa nuova promozione, con tutti i suoi plus aggiunti soddisferà le esigenze di ogni membro della famiglia, dal più grande al più piccino, offrendo ogni sorta di intrattenimento tramite i diversi canali.