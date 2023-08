Quest’oggi su Sky ritorna ufficialmente la Serie A. Il massimo campionato italiano di calcio è pronto alla ripartenza in questo weekend di agosto. Anche in questa stagione la piattaforma satellitare garantirà ai suoi abbonati tre partite ogni weekend in coesclusiva con DAZN.

Sky, le offerte in vista del ritorno della Serie A

In ottica del ritorno della Serie A e della ripartenza della nuova stagione calcistica e sportiva, Sky ha preparato per i suoi nuovi clienti delle offerte davvero competitive. L’obiettivo della piattaforma satellitare è quello di offrire i massimi servizi a costi da ribasso per il pubblico.

Anche in questo mese di agosto, le migliori proposte legate a Sky sono caratterizzate dai listini smart. I clienti che scelgono di attivare un piano con la piattaforma satellitare avranno un vincolo di permanenza pari a 18 mesi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriore lasso di tempo.

Per quanto concerne la Serie A, la proposta di riferimento per i clienti è quella Sky TV + Calcio. Il costo per il rinnovo di questo abbonamento sarà pari a 14,90 euro al mese per il primo anno e mezzo con possibilità di rinnovo di questo costo per i successivi 18 mesi.

Altra promozione a cui i clienti possono fare riferimento è quella Sky TV + Sport. Il costo per gli abbonati in questa circostanza è di 30,90 euro ogni mese, sempre con vincolo di permanenza pari ad un anno e mezzo e possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi.

Queste proposte della pay tv possono essere attivate dagli utenti attraverso il sito ufficiale di Sky.