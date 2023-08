Nel lontano 2019, Google ha annunciato che stava implementando l’apprendimento automatico per organizzare al meglio i ricordi su Google Foto, dando la possibilità di rivivere vecchi contenuti. L’azienda sta introducendo una nuova sezione all’interno dell’app Foto per la visualizzazione di contenuti curati dall’intelligenza artificiale.

Google descrive la nuova sezione Ricordi come una “sequenza temporale simile a un album di ritagli”. All’avvio di Foto sul tuo dispositivo, noterai un nuovo collegamento Ricordi nella barra di navigazione. Qui troverai i ricordi che sono stati generati dall’intelligenza artificiale e creati per mostrare solo i contenuti che probabilmente vorresti vedere. Ciò significa che le immagini duplicate, ad esempio, non sono al centro dei caroselli di foto. Invece, vedrai contenuti con persone o eventi che hai catturato in un periodo di tempo specifico.

C’è sempre la possibilità di nascondere determinate persone o periodi di tempo, se lo desideri, o disattivare del tutto la funzione. I singoli ricordi generati dall’IA possono essere salvati nella vista Ricordi, insieme a qualsiasi ricordo creato. Inoltre, foto e video specifici possono essere rimossi. Una nuova funzionalità sperimentale, disponibile per il momento solo negli Stati Uniti, consente inoltre agli utenti di utilizzare l’intelligenza artificiale per organizzare le foto.

Google Foto si aggiorna con una nuova sezione ricordi basata sull’Intelligenza Artificiale

Per espandere le opzioni di condivisione di Google Foto, sono state implementate anche nuove funzionalità per la sezione dedicata alla collaborazione. Ora puoi invitare altri titolari di account Google a contribuire con contenuti a Memories. Quando vengono invitati, possono anche aggiungere contenuti alla loro visualizzazione personale di Ricordi. In futuro, Google prevede di creare una funzione di condivisione per consentire agli utenti di condividerli come video tramite social media e app di messaggistica. Le foto possono già essere inviate direttamente ad altre persone all’interno dell’app stessa.

Questo ultimo aggiornamento di Memories arriva sulla scia di Google che sta testando alcune modifiche molto simili a quelle apportata alla sua interfaccia utente. Il canale Telegram di Google News ha pubblicato screenshot delle modifiche che venivano testate tra un piccolo gruppo di utenti di Google Foto, tra cui una barra di navigazione mobile (anziché bloccata) e il trasferimento dell’icona Condivisione sul lato destro dello schermo. La nuova visualizzazione Ricordi è attualmente disponibile per gli utenti dell’app Google Foto negli Stati Uniti e nei prossimi mesi verrà estesa ad altri Paesi.