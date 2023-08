Se state cercando un monitor di medie dimensioni e di una qualità abbastanza interessante, la piattaforma Amazon ne sta proponendo uno da 27 pollici ad un prezzo molto interessante.

Si tratta di un monitor perfetto per giocare e per fare qualsiasi altra cosa ci serva. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Monitor 27 pollici ad un prezzo top su Amazon

Questo monitor 27 pollici con tecnologia IPS e design a cornice ultrasottile a tre lati offre immagini brillanti e qualità indimenticabile, Inoltre, l’ampio angolo di visione di 178 ° di questo monitor pc consente di godere di immagini chiare, nitide e delicate da qualsiasi angolazione. La tecnologia Flicker-Free, il filtro della luce blu, il 99% SRGB (NTSC 72%) rendono l’immagine più realistica, il colore è più saturo, il rapporto di contrasto dinamico di 20 milioni e 250cd / ㎡.

Lo schermo fornisce interfacce video tramite porte HDMI e VGA. Questo monitor HDMI è con frequenza di aggiornamento di 75Hz e risoluzione FHD 1920x1080p. È possibile collegare il 27 pollici monitor a Xbox, PC e laptop, ecc, Trasmettendo immagini di alta qualità, qualsiasi passaggio tra ufficio e intrattenimento.

KOORUI si impegna a produrre monitor per oltre 20 anni, siamo in grado di fornire schermo di alta qualità e servizi premium, inclusi 30 giorni di rimborso, 6 mesi di sostituzione, 3 anni di garanzia. Il monitor è attualmente proposto al prezzo di 212.52 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.