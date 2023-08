Google ha di recente individuato alcune app del suo Store che, secondo alcune segnalazioni, hanno un effetto negativo sugli smartphone su cui vengono installate, in quante riducono drasticamente i livelli di batteria e influenzano negativamente le prestazioni dei dispositivi.

Queste app sono delle vere e proprie “mangia batterie“, in quanto sembra che continuino ad eseguire messaggi pubblicitari persino quando lo schermo del cellulare è spento.

Si tratta di app fortemente ingannevoli, poiché la maggior parte delle volte, una volta installate, si presentano come normali applicazioni che possono anche generare recensioni e commenti positivi. Tuttavia, quando è trascorso un po’ di tempo dalla loro installazione sul dispositivo, cominciano a riprodurre annunci pubblicitari senza sosta. In questo modo, a risentirne, è proprio la batteria del nostro smartphone, che arriva ad avere livelli e percentuali di autonomia sempre più bassi.

Una situazione che, inoltre, gli utenti non riescono subito a comprendere da cosa dipenda, in quanto le app in questione, a causa della loro “presentazione iniziale“, non vengono subito prese in considerazione come la causa del problema.

Google elimina le app dal suo Store

Queste, ovviamente, sono attività illegali che il colosso Google Play cerca sempre di denunciare e disciplinare.

Infatti McAfee, l’azienda che si occupa di sicurezza informatica, si è occupata dell’identificazione di ben 43 app considerate distruttive per la batteria dei cellulari e che ha poi provveduto ad eliminare dal proprio Store. Inoltre, si è occupata di comunicare a tutti gli utenti l’identità di queste app, e del motivo per il quale sia necessario eliminarle dal proprio dispositivo, qualora qualcuno le avesse installate.

È importante prestare particolare attenzione a ogni applicazione che decidiate di installare sul vostro smartphone, tenete sempre sotto controllo i livelli di batteria e assicuratevi che le applicazioni provengano da fonti attendibili e non da Store online sconosciuti.

Di seguito, vi riportiamo la lista delle app identificate da Google come dannose e che ha provveduto ad eliminare definitivamente dallo Store.