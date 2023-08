Vodafone, 2 offerte battono Iliad con un servizio gratis

Nonostante gli altri gestori stiano facendo quello che vogliono nel mondo della telefonia, Vodafone sembra tenere sempre la barra dritta. Il famoso gestore che da tempo ormai domina in Italia è riuscito infatti a venire fuori con una nuova soluzione molto interessante.

Sulla stessa linea delle offerte che ha sempre gestito ultimamente, Vodafone ha promosso ora la sua ultima promo della linea Family. Questa sarà disponibile ovviamente solo per pochi utenti, caratteristica tipica di questo tipo di offerte mobili. Al suo interno ci sono i migliori contenuti in assoluto, a partire dai minuti fino ad arrivare ai soliti giga mensili. Nasce così la nuova offerta Family+, in grado di regalare tutti i contenuti agli utenti. C’è solo un punto da conoscere assolutamente: la promo di Vodafone in questione è disponibile solo per coloro che sono già clienti con la rete fissa.

Vodafone: le nuove offerte sono disponibili, ecco la Family+ con tutto senza limiti ogni mese

Vodafone tende a dare sempre qualcosa in più ai suoi già clienti. Il merito in questo caso sarà delle offerte su rete fissa: chiunque dovesse averne una, potrà ottenere una promo mobile straordinaria.

Si tratta della nuova Family+, offerta che viene concessa quindi solo ai già clienti di Vodafone con offerta dedicata alla casa. Al suo interno c’è letteralmente tutto e senza alcun limite. Tutti gli utenti che possono sottoscrivere la potranno infatti ottenere minuti ed SMS senza limiti verso tutti e in questo caso anche giga senza limiti. Vodafone regala inoltre la connessione 5G. Il prezzo di 9,99 € al mese.