“L’estate sta finendo e un anno se ne va” dice una famosa canzone, ma non è affatto vero! Siamo ancora all’inizio e le offerte summer edition proposte da Coopvoce continuano.

La concorrenza negli ultimi mesi è stata più che spietata, ma l’operatore ha saputo ben difendersi creando un portafogli di offerte pazzesche. Molti utenti non sono riusciti a rinunciare! È come se mettessero delle Louboutin al 70% o una Nintendo Switch a 10€, insomma come rifiutare.

La promozione di cui vi parliamo oggi di Coopvoce è straordinaria, supereconomica e vantaggiosa. Scopriamone subito i dettagli.

Promo Coopvoce EVO Essential

La mega offerta è Coopvoce EVO Essential, dedicata a coloro che usano il proprio smartphone con moderazione, senza rinunciare a tutti i vantaggi.

Essa propone agli utenti minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali, quindi potrete stare a telefono per ore e ore!

Sono inoltre compresi 200 SMS, che possono essere molto utili nei luoghi senza connessione.

Infine, 3 GB di traffico con la velocità del 4G, che possono sembrare pochi, ma considerando che molti luoghi hanno il Wi-Fi gratuito possono più che bastare.

Tutto il pacchetto ha un costo mensile di 4,90 euro.

Per attivare la promozione, come nuovi clienti, dovrete pagare un costo di 10€ una tantum e la SIM sarà spedita direttamente a casa vostra, con un totale di spesa, solo il primo mese, di 14,90€. L’offerta si rinnoverà, una volta attivata, automaticamente lo stesso giorno del mese ogni mese, salvo disattivazione.

Se avete poi un cellulare compatibile, potrete richiedere la E-SIM, la nuova SIM virtuale ancora più semplice da ricevere, perché attivabile direttamente online!

Coopvoce è uno dei pochi operatori a non aver aumentato i propri prezzi e a mettere i propri clienti al primo posto. Non perdete questa o altre offerte, per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore.