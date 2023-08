Rabona Mobile, ennesimo crollo per l'operatore telefonico

Gli utenti di Rabona Mobile hanno affrontato notevoli disagi negli ultimi due mesi, trovandosi in una situazione in cui non possono effettuare chiamate dal proprio smartphone. Questo inconveniente è emerso a seguito di un contenzioso che ha coinvolto il Tribunale di Milano. Di conseguenza, i clienti dell’operatore sono stati limitati solo alla ricezione di chiamate e SMS. Ciò che ha sorpreso molti è l’assenza di comunicazioni ufficiali sul sito di Rabona Mobile riguardo a questa problematica. Nonostante la situazione, sul sito è ancora possibile acquistare una nuova SIM ricaricabile, che però risulta inutilizzabile per chiamate, invio di SMS e navigazione internet.

Rabona Mobile: il contenzioso con Vodafone e Plintron

Questa decisione è stata scatenata da un contenzioso con Vodafone e Plintron, il fornitore di rete e il suo aggregatore. Questa disputa ha portato a notevoli disagi per gli utenti, che sono stati solo parzialmente mitigati da una decisione del Tribunale nel luglio 2023. Durante quella sessione, non è stato deciso un distacco totale dei servizi per le SIM Rabona, nonostante le minacce di Plintron in tal senso.

Ma chi è Rabona Mobile? Si tratta di un operatore virtuale che fornisce i suoi servizi utilizzando la rete Vodafone Italia. Ha iniziato questa collaborazione il 17 aprile 2019, attraverso l’aggregatore Plintron. Oltre al marchio principale, Rabona Mobile gestisce anche un secondo brand chiamato “Sì, Pronto!?!“. Anche se queste SIM presentano una grafica e un logo differenti, sono essenzialmente le stesse di Rabona Mobile. Di conseguenza, anche gli utenti di “Sì, Pronto!?!” stanno affrontando gli stessi problemi.

È evidente che la situazione attuale è complessa e richiede una soluzione rapida per garantire che gli utenti di Rabona Mobile possano usufruire dei servizi per i quali hanno sottoscritto un contratto. La mancanza di comunicazione chiara da parte dell’operatore ha ulteriormente esacerbato la frustrazione dei clienti, che si aspettano trasparenza e affidabilità da un fornitore di servizi di telecomunicazione. In un mercato altamente competitivo, la fiducia e la soddisfazione del cliente sono essenziali per mantenere e accrescere la base di clienti.