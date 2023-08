ho. Mobile, 300GB gratis distruggono Iliad ad agosto

Sono diversi i provider che stanno riuscendo a portare verso di loro tanti nuovi utenti. Soprattutto quelli virtuali hanno ottenuto grandi soddisfazioni nell’ultimo periodo, come dimostra il lavoro fatto da ho. Mobile.

Questo famosissimo gestore è stato in grado pian piano di migliorarsi fino al punto da risultare il migliore nella sua categoria.Lo dimostra una delle offerte che sono attualmente presenti sul sito ufficiale dell’azienda. Si tratta della massima espressione nel mondo della telefonia mobile dal punto di vista della connessione.

ho. Mobile propone la sua offerta da 10,99 euro al mese con 300 Giga in 4G

Non serve presentare un gestore così famoso per far capire agli utenti quanto valga attualmente. ho. Mobile è un provider virtuale che con le sue offerte riesce a battere ogni forma di concorrenza, soprattutto perché risultano poco costose.

Non capita tutti i giorni di fronteggiare un’offerta così vantaggiosa come quella proposta da ho. Mobile. L’azienda infatti è stata in grado di proporre dei contenuti straordinari ai suoi utenti, tutto sul sito ufficiale. A poter sottoscrivere questa nuova promo che vanta al suo interno 300 giga in 4G ogni mese, sono solo alcuni utenti. Solo coloro che provengono da Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri virtuali possono approfittare.

Nell’offerta ci sono poi anche minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero, ma non finisce qui. I vantaggi sono anche altri, siccome ho. Mobile garantisce l’attivazione gratuita e anche la scheda Sim. Bisognerà solo effettuare una prima ricarica da 11 € per coprire il costo del primo rinnovo da 10,99 € al mese.