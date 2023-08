Sapevate che nonostante, ad oggi, il nostro conio sia rappresentato dall’omonimo euro, vi sono, tutt’oggi, alcune lire, che possono fruttare una grande somma di denaro.

In Italia il fenomeno del collezionismo, soprattutto quello relativo alla ricerca di monete rare, risulta essere molto esteso ed apprezzato. In quanto, il nostro paese è ricco di materie prime.

Parlando di monete rare, attualmente tra quelle più ricercate, vi è una moneta di 50 lire. Moneta che, seppur appartenente al nostro vecchio conio, potrebbe trovarsi ancora in qualche casa italiana, come simbolo di ricordo di un evento storico del passato.

Le monete di 50 lire più ricercate

Ma vediamo in dettaglio di quale moneta di 50 lire stiamo parlando.