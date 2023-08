Spiare gli smartphone del partner, o di altri utenti, non è mai una bella cosa da fare, il consiglio che al solito vi diamo è di parlare con la persona diretta interessata, per mitigare una soluzione, onde evitare di giungere ad una così importante presa di posizione. Tuttavia, dal momento in cui siete arrivati nel nostro articolo, possiamo solamente immaginare che abbiate già valutato tutte le opzioni, e per questo vi spieghiamo come fare per spiare WhatsApp.

Accedere fisicamente ai messaggi inviati è quasi impossibile, a meno che non possiate installare fisicamente sullo smartphone della persona da controllare un software, a cui accedere da remoto, che vi permetterebbe così di salvare nel cloud i messaggi, da controllare solamente in un secondo momento. L’alternativa più economica, completamente legale e meno invasiva, prende il nome di Whats Tracker.

Spiare WhatsApp, ecco la soluzione Gratis

Questa non è altro che una applicazione totalmente gratuita, che funge in un certo senso da file log, ovvero riesce a tenere traccia di tutti gli accessi/disconnessioni degli account controllati, anche se questi hanno disattivato la visualizzazione a tutti.

Nel momento in cui il numero controllato aprirà WhatsApp, l’app lo registrerà, per permettervi così di capire quando e per quanto tempo lo stesso utente sia rimasto effettivamente connesso alla nota applicazione di messaggistica. Non sarà il sistema di spionaggio più complesso, o che speravate di sentire, ma può considerarsi una valida alternativa meno invasiva e comunque abbastanza sicura.