La piattaforma Amazon sta proponendo in offerta lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 con la ghiera da 44 mm.

Si tratta dell’ultimo modello presentato dal colosso sud coreano. Andiamo a ricordarci insieme le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy Watch 6 in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Watch 6 è commercializzato in due versioni, con cassa da 40 mm o da 44 mm, esattamente come il predecessore. Entrambe offrono un display Sapphire Crystal Super AMOLED da rispettivamente 1,3 e 1,5 pollici, con risoluzione 432 x 432 o 480 x 480 pixel. Il SoC scelto dal produttore sudcoreano è l’Exynos W930 sviluppato internamente, con CPU dual core a 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Mette a disposizione connettività LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC e GPS.

A bordo spicca il sensore BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori, ma ci sono anche il sensore per la temperatura, l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità. La batteria è da 300 mAh sul modello da 40 mm e da 425 mAh su quello da 44 mm, con supporto alla ricarica rapida wireless (WPC).

Lo smartwatch è parte integrante dell’ampio ecosistema targato Samsung Galaxy e si interfaccia alla perfezione con altri dispositivi Samsung. Troviamo anche la possibilità di geolocalizzare lo smartwatch tramite Trova telefono personale e molte altre. Attualmente è disponibile al prezzo di 312.09 euro invece di 349 euro, scontata dell’11%. Visitate questo link per maggiori dettagli.