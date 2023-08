Uno dei tormentoni di questa estate calcistica è stata la fuga di massa di tantissimi calciatori verso il campionato che si gioca in Arabia Saudita, la Saudi Pro League sta letteralmente facendo spesa di campioni in Europa senza porsi problemi e spendendo cifre decisamente esagerate sia per i cartellini che per gli stipendi dei calciatori, pagati fior di quattrini, il tutto come ben sappiamo è iniziato con l’Al-Nassr che ha portato alla sua corte Cristiano Ronaldo offrendogli un contratto a dir poco faraonico.

Dopo questo passaggio tantissimi giocatori hanno seguito la stessa strada attratti da contratti importanti a decine di milioni di euro, anche giocatori della Serie A, basti pensare a Milinković–Savić ex Lazio.

La Saudi Pro League torna in Italia

Per chi dunque è curioso di conoscere questo campionato e vorrebbe seguirlo in diretta, ora sarà possibile farlo anche dall’Italia, il merito va a La7, la quale si è aggiudicata i diritti del campionato e lo trasmetterà in chiaro per gli utenti televisivi.

L’emittente di proprietà di Urbano Cairo si aggiudicata i diritti e trasmetterà, a partire dal 14 agosto, una partita a settimana, quella valutata come la migliore e più avvincente rispetto al calendario. L’incontro si potrà seguire su La7, La7d e in contemporanea in streaming su La7.it.

L’accordo con La7 sarà di durata biennale e non sappiamo se ora altre emittenti si inseriranno per aggiudicarsi le altre partite, ciò che è certo è che la Saudi Pro League sta ottenendo l’effetto sperato, ovvero attrarre l’occhio attento degli appassionati che seguono il calcio.