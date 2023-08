Il sotto brand di Vivo sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Si tratta del prossimo iQOO Z8x e quest’ultimo è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone è stato avvistato in rete sul noto porta di benchmark Geekbench.

iQOO Z8x, il nuovo smartphone dell’azienda avvistato su Geekbench

In queste ultime ore il prossimo smartphone a marchio iQOO è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato, in apertura, si tratta del prossimo iQOO Z8x. Quest’ultimo è stato registrato con il numero di modello Vivo V2312A.



Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 968 punti in single core e 2845 punti in multi core. I risultati dei benchmark ci hanno rivelato alcune delle possibili caratteristiche tecniche. Stando a quanto riportato, il nuovo device potrà contare su almeno 8 GB di memoria RAM. Il processore montato a bordo sarà un octa core e sarà accompagnato da una GPU Adreno 710.

Tutto lascia intendere che si tratti dunque di uno degli ultimi processori di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 6 Gen 1. Questo è quanto riportato sul sito Geekbench. Ricordiamo però che sono emersi anche altri rumors in queste ultime settimane. Secondo questi ultimi, il nuovo iQOO Z8x potrà contare su una grande batteria da ben 6000 mah. Sul fronte sarà poi presente un ampio display con tecnologia IPS LCD con una elevata frequenza di aggiornamento. Vedremo nel corso dei prossimi giorni se emergeranno ulteriori dettagli di rilievo ed eventualmente qualche conferma ufficiale da parte di iQOO.