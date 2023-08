Se state cercando un altoparlante Bluetooth di alta qualità ad un prezzo conveniente, quello proposto dalla piattaforma di e-commerce Amazon potrebbe fare al caso vostro.

Si tratta dell’altoparlante Creative Muvo Go, con moltissime caratteristiche e proposto a soli 59.99 euro. Andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche.

Altoparlante Creative Muvo Go proposto su Amazon

La lunga durata della batteria consente di ascoltare i tuoi artisti preferiti tutto il giorno e assicura che non perderai il ritmo mentre organizzi una festa in giardino con la famiglia o in barca con i tuoi amici. Non preoccuparti più di schizzi, pioggia o persino neve: Creative MUVO Go è impermeabile IPX7 è progettato per tutti i tipi di avventure, all’aperto e al chiuso.

Il nuovo Bluetooth 5.3 ti consente di riprodurre musica in streaming in modalità wireless offrendo audio stabile e più fluido così da poter ascoltare i tuoi brani preferiti in un istante e rimanere connesso senza interruzioni. Dotato di doppi micro driver full-range e radiatori per bassi passivi, Creative MUVO Go è in grado di fornire un audio di notevole impatto con bassi potenti.

Creative MUVO Go è stato pensato per offrire una presa stabile che lo rende facile da afferrare e riporre. Supporta anche il posizionamento a doppio orientamento, verticalmente per un audio più pulito o orizzontalmente per un audio ben bilanciato con bassi robusti.