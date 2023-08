Questo mese ci regalerà un evento astronomico molto affascinante: la Superluna. Questo affascinante evento celeste si verifica quando il nostro satellite naturale appare più luminoso e grande del normale.

Tutti pronti quindi a guardare verso il cielo per godere del “regalo” che ci farà il cosmo nel mese di agosto, offrendoci la possibilità di ammirare una coppia di superlune che culminano in una rara “luna blu” (non quella dei Puffi).

Quando potremo vedere la Superluna?

Il primo spettacolo si è tenuto ieri sera, quando la luna piena è sorta a sud-est, apparendo leggermente più luminosa e più grande del solito, un evento questo legato al fatto che sarà più vicina a noi, a soli 357.530 chilometri.

Tranquilli, se avete perso questo strabiliante fenomeno, avrete la possibilità di ammirarlo di nuovo il 30 agosto, quindi segnatelo sul calendario. La luna sarà ad una distanza di “appena” 357.344 chilometri, magari allungando una mano potremmo addirittura toccarla. Ovviamente scherziamo.

Inoltre, essendo anche la seconda luna piena nello stesso mese prende anche il nome caratteristico di “luna blu”. Il Dott. Fred Espenak, astrofisico della NASA, e soprannominato Mr. Eclipse per la sua esperienza nell’inseguire le eclissi, ha spiegato: “Le calde notti estive sono il momento ideale per vedere la luna piena sorgere nel cielo orientale, a pochi minuti dal tramonto. Inoltre, ad agosto accade anche due volte nello stesso mese”.

Un evento che non ricapiterà fino al 2037. Il Dott. Masi, fondatore del Virtual Telescope Project, ha anche predisposto un canale web in diretta per seguire l’evento: “Il mio obiettivo è quello di catturare la bellezza di questo evento e spero di portare l’emozione dello spettacolo anche agli spettatori. La Superluna ci offre una grande opportunità per guardare in alto e scoprire il cielo”, ha spiegato.

Quindi armatevi di binocoli e piccoli telescopi telescopi così da ammirare ancor più dettagliatamente questo evento.

Ah, e ricordate che questo mese ci aspetta anche la notte di San Lorenzo! Non perdete l’occasione di esprimere i vostri desideri con le stupende stelle cadenti.