Entro la fine dell’anno, Qualcomm presenterà lo Snapdragon 8 Gen 3. Il SoC destinato agli smartphone top di gamma farà il proprio debutto ad ottobre e le indiscrezioni indicano un considerevole aumento di potenza rispetto alla generazione precedente.

Tuttavia, stanno iniziando a circolare anche i primi dettagli sulla generazione successiva, lo Snapdragon 8 Gen 4. Il debutto di questo chipset è previsto per la fine del 2024 ma le informazioni emerse lasciano ben sperare.

Stando a quanto condiviso da alcuni leaker, Qualcomm si appresta ad effettuare una grande rivoluzione con lo Snapdragon 8 Gen 4. Il System-on-Chip sarà basato sul nuovo processo produttivo a 3 nm di TSMC. Questa scelta garantirà maggiori prestazioni e consumi ridotti ma non è tutto.

Qualcomm rivoluzionerà l’architettura hardware dello Snapdragon 8 Gen 4 rendendo il SoC di riferimento per l’intero panorama mobile

Il chipmaker americano andrà a rivoluzionare anche l’architettura hardware utilizzando i core Phoenix di Nuvia. In particolare, il chipset sarà un octa-core con la suddivisione dei core di 2+6.

In particolare, ci saranno due core Phoenix per le massime prestazioni e sei core Phoenix M per gestire tutto il restante carico di lavoro. La scelta dei core Phoenix da parte di Qualcomm è legata alla loro nuova composizione, realizzata partendo dall’architettura ARM ma con una progettazione proprietaria da parte di Nuvia.

Un vantaggio non trascurabile, oltre alla maggiore potenza, è la migliore resa produttiva. Questo significa che sarà possibile produrre più chip con un minore spreco e quindi ottimizzando le risorse disponibili. Al momento non è chiaro quali smartphone potranno contare sul SoC Snapdragon 8 Gen 4 ma, certamente, tutti i device che lo utilizzeranno saranno dei flagship.