DJI ha oggi presentato la nuova Osmo Action 4, una action camera pronta a stabilire un nuovo standard nel settore (dopo il DJI Air 3), con immagini di qualità superiore, flessibilità senza precedenti e prestazioni che raggiungono livelli mai visti, sopratutto con scarsa luminosità.

Il sensore è giustappunto da 1/1,3″, con apertura F2.8 e possibilità di registrare fino in 4K a 120fps, ma allo stesso tempo godere di un angolo di visione di 155 gradi, ampliando al massimo l’usabilità e la versatilità del prodotto stesso. La stabilizzazione è garantita dalle varie modalità utilizzabili: HorizonSteady a 360 gradi, oppure anche RockSteady 3.0/3.0+ ed i vari Horizon per riprese in orizzontale. I colori sono precisi, grazie alla modalità D-Log M a 10bit, che permette così di raggiungere fino ad un miliardo di sfumature e tonalità.

DJI Osmo Action 4, le altre specifiche tecniche

L’autonomia non sarà più un problema con Osmo Action 4, infatti la nuova batteria permetterà di registrare per 2,5 ore senza problemi, approfittando anche della ricarica rapida, infatti sarà possibile passare dallo 0 all’80% in soli 18 minuti, così da essere subito pronti a riprendere.

A rendere il prodotto migliore di tanti altri sono anche le funzioni pensate ad hoc da parte di DJI, oltre alla sua modularità, con il design magnetico che facilita e velocizza le operazioni di (s)blocco e la ripresa verticale nativa. Interessanti sono i pulsanti SnapShot e Quick Switch, per una rapida selezione delle modalità, passando così anche tra le 5 modalità personalizzate; non mancano notifiche vocali, controllo vocale, zoom digitale fino a 2x e compatibilità con DJI Mic.

Sulla superficie si trovano 3 microfoni, affiancati da un software avanzato per ridurre al massimo il rumore del vento, per un audio di qualità ed il più fedele possibile alla scena ripresa. In un periodo social come quello che stiamo vivendo, è stata integrata una modalità per le dirette streaming WiFi, sfruttando giustappunto il comodissimo hotspot del vostro dispositivo mobile (la batteria può essere alimentata anche da un powerbank esterno da collegare direttamente).

DJI Osmo Action 4 può essere acquistata da oggi direttamente sul sito ufficiale DJI, in due varianti: standard a 429 euro e combo a 529 euro (in questo secondo caso si trovano anche 3 batterie esterne, un manico telescopico, la custodia per la batteria e innumerevoli altri accessori). A breve sarà resa disponibile anche nei principali rivenditori di elettronica e centri di vendita autorizzati.