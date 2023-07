Netflix, la nota piattaforma streaming è nota soprattutto per il numerosissimo catalogo di contenuti che aggiorna quotidianamente.

A tal proposito sembra proprio che Netflix, in questi ultimi, mesi abbia fatto una vera e propria strage di serie spagnole. Molte delle quali hanno ricevuto un annullamento per la registrazione di una stagione successiva.

Netflix: Welcome to Eden, In Love All over again, Sky High

WELCOME TO EDEN

La serie racconta le vicende di alcuni giovani ragazzi che vengono invitati su un’isola per una festa esclusiva. Tuttavia, l’atmosfera ben presto si trasforma, facendo ritrovare lo spettatore in una narrazione thriller fantascientifica. Dove i protagonisti si troveranno ad affrontare e combattere segreti oscuri. Il programma aveva ricevuto un ampio successo, tuttavia sempre che con il lancio della sua seconda stagione, avvenuto su Netflix questo Luglio, la serie abbia subito un considerevole calo degli ascolti. Ciò ha condotto Netflix a prendere una decisione importante, ovvero annunciare la definitiva cancellazione del programma che, in questo modo, non vedrà una terza stagione. Si tratta di una decisione ancora fortemente contrastata, in quanto “welcome to Eden” era riuscita comunque a guadagnarsi una bella fetta di fan appassionati. Inoltre di tratta del terzo programma spagnolo che subisce l’eliminazione definitiva dal catalogo Netflix.

IN LOVE ALL OVER AGAIN

“In love all over again” la seconda serie spagnola che ha subito, anch’essa, la cancellazione dalla nota piattaforma. Si tratta di un romanzo di formazione, che presenta tra i giovani protagonisti l’attrice Georgina Amorós, nota per il personaggio di Cayetana in Elite. La comunicazione dell’annullamento di una seconda stagione è avvenuta appena cinque mesi dal primo debutto della seria su Netflix. Sembra chiaro dunque, che lo spettacolo non ha generato troppo interesse.

SKY HIGH

Sky High è la terza ed ultima serie spagnola ad essere cancellata dal catalogo Netflix, dopo appena una sola stagione. La serie si è presentata come uno spin off del film di Asia Ortega. La narrazione si concentra sulla figura di Sole, che dopo aver perso il marito, decide di occuparsi di se stessa e del bene di suo figlio diventando una boss del crimine.