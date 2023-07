Gli show su Netflix vanno e vengono: una pratica nota per la società che ogni mese cancella serie TV, film e documentari re-inserendo però nuovi titoli.

Non c’è nulla di strano in questo: sono semplicemente dei contratti che scadono, per questo motivo la piattaforma streaming si trova obbligata a dover eliminare questi determinati contenuti.

Ma non preoccuparti, perché per ogni show che abbandonerà Netflix questo mese, come: The Crown, Firefly Lane e Never Have I Ever, avremo un nuovo titolo che farà da rimpiazzo. Ma andiamo dritto al punto e scopriamo insieme quali sono i titoli che hanno già lasciato la piattaforma questo mese.

Snowflake Mountain

Snowflake Mountain non tornerà per la 2a stagione su Netflix in futuro. La serie ha raccontato le storie di alcuni ragazzi viziati che dovranno affrontare delle sfide nelle natura per vincere un premio in denaro.

Welcome to Eden

Welcome to Eden è una serie di thriller di Netflix che è subito dopo l’inizio della seconda stagione ad aprile del 2023.

Una decisione che è stata presa in seguito allo scarso successo che ha riscontrato dopo l’inizio della seconda stagione.

Sky High

Dopo il successo de “La Casa de Papel“, nel 2021, Netflix decide di iniziare la produzione di Sky High, un thriller con protagonista Miguel Herrán.

Due anni dopo, a marzo 2023, lo show ha fatto la sua comparsa sulla piattaforma, ma a causa dello scarso successo non sembra che tornerà per una seconda stagione.

Love All Over Again

Love All Over Again è stato uno show pubblicato sulla piattaforma nel febbraio del 2023.

A causa dello scarso numero di spettatori infatti la direzione dello show ha deciso che non verrà proposta una seconda stagione.

Lockwood

Nonostante le proteste dei fan, sembra che Lockwood & Co. non ce la farà: lo show infatti è stato interrotto verso metà di maggio.

Una decisione che è stata presa a malincuore da Netflix, dato l’enorme lavoro che ha richiesto l’intero processo di creazione del titolo.