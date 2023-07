Agosto 2023 promette di essere un mese ricco di aggiunte per Netflix, con circa 17 nuovi titoli tra film e serie TV in arrivo sulla piattaforma. Tuttavia, l’elenco potrebbe non essere ancora completo. Ma come si può accedere a Netflix a un prezzo conveniente se non si è ancora abbonati al servizio?

Netflix: l’elenco e alcuni hacks sulla piattaforma

Attiva immediatamente Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro al mese, rispetto ai soliti 30 euro. Il prezzo rimane invariato per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, l’offerta può essere rinnovata allo sconto disponibile in quel momento. In pratica, non solo avrai accesso all’ampio catalogo di streaming di Netflix, ma potrai anche godere del vasto catalogo di Sky TV, che include serie TV, film, spettacoli e documentari molto popolari.

Con questa opzione, il prezzo include il Piano Base di Netflix, che ti permette di guardare tutti i contenuti in qualità HD a 720p su un solo schermo alla volta, senza interruzioni pubblicitarie. Se hai già un account Netflix, puoi facilmente collegarlo a questa promozione, così non perderai i tuoi preferiti, le tue visioni e i contenuti che hai già iniziato a guardare. In alternativa, puoi creare un nuovo account.

Film

Ecco un’anteprima di tutti i titoli che saranno disponibili su Netflix ad agosto 2023:

1 Agosto 2023

Untold – Jake Paul the Problem Child

Testa a testa

Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non morire

Untold – Johnny Football

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Parte 2

Marry My Dead Body

Heart of Stone

Untold – Hall of Shame

The Monkey King

Serie tv