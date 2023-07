TIM, 2 offerte distruggono Vodafone con 150GB e un servizio gratis

Il ritorno di tanti gestori che in passato sembravano aver mollato, sta cogliendo di sorpresa la concorrenza ma non solo. Anche i vecchi clienti infatti hanno deciso di valutare un rientro, scegliendo tante opportunità che provengono da grandi marchi, molto blasonati, come ad esempio TIM.

Non ci sono dubbi sul fatto che la rete mobile di questo gestore sia una delle più performanti al mondo, soprattutto per merito dell’esperienza. Adesso però si conta di più sulla quantità degli utenti, ma anche dei contenuti. Le due cose infatti vanno di pari passo, siccome i tanti nuovi clienti arrivano se ci sono tanti contenuti a disposizione. Per tale motivo sono nate delle offerte eccezionali che TIM ha deciso di continuare a proporre ai vecchi utenti.

TIM: queste sono le due offerte migliori, ci sono fino a 150 giga in 4G per navigare

In primo luogo, tutti gli utenti che vogliono il 5G, possono averlo gratis all’interno di una sola offerta di TIM. Si tratta della nuova Power 5G, promo che al suo interno mette a disposizione solo 50 giga ma con minuti ed SMS senza limiti. La connessione sarà in 5G, per un prezzo totale di 9,99 € al mese bloccato per due anni.

L’altra offerta invece ha tanti contenuti in più ma la connessione massima in 4G. Si tratta della nuova Power Supreme Web, offerta piena di opportunità a partire da minuti ed SMS senza limiti. Gli utenti potranno poi beneficiare anche della connessione dati con ben 150 giga in rete 5G ogni mese. Il prezzo è di 7,99 €.