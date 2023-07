Bollo auto diventa gratis per alcuni fortunati utenti, che in poco tempo si ritrovano a non dover più pagare una delle tasse più discusse ed odiate degli ultimi anni. Finalmente un piccolo passo in avanti è stato compiuto, anche se è ancora troppo poco per rendere la vita più semplice ed il gettito fiscale inferiore per la maggior parte della popolazione.

La suddetta tassa nasce negli anni ’50, venne introdotta dal Governo per finanziare lo sviluppo della rete stradale ed autostradale, per questo motivo venne imposta a tutti i proprietari di un mezzo, che appunto fruivano delle suddette strade. E’ a tutti gli effetti un’imposta regionale, da versare direttamente alla Regione di appartenenza, il cui costo è variabile in relazione alla potenza del mezzo (sempre e comunque su base mensile).

Bollo auto, una notizia inaspettata per tutti

Al giorno d’oggi non esistono scorciatoie che ci permettano di risparmiare molto sulla tassa, di base infatti quasi tutti la dobbiamo pagare; abbiamo volutamente indicato quasi, proprio perché nell’ultimo periodo si è deciso di spingere molto sull’acquisto di un veicolo elettrico, e per questo motivo sono previsti incentivi per coloro che sceglieranno un mezzo di questo tipo.

Nella maggior parte delle regioni, chi effettuerà quest’ordine avrà una riduzione del bollo auto per un periodo che va da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5. I residenti nelle regioni Piemonte e Lombardia, invece, non dovranno pagare il bollo per tutta la durata della vita del veicolo elettrico acquistato.