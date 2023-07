è un servizio di riproduzione digitale di musica, podcast, video e molto altro ancora. La piattaforma consente infatti di accedere ad un ampio catalogo di brani, disponibili in maniera illimitata, con un semplice click.

Come risaputo, negli ultimi mesi, l’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante. Il suo utilizzo può essere impiegato in ogni settore della vita umana, cosa che ha portato alla nascita di due posizioni contrapposte. Da una parte coloro che sostengono che tali tecnologie rischiano di prendere sempre più il sopravvento sull’uomo e sulla sua vita. Dall’ altra coloro che invece, intendono sfruttare appieno le potenzialità e possibilità dell’intelligenza artificiale.

Di quest’ultima fascia si insinua anche Spotify. La piattaforma infatti, ha comunicato di avere intenzione di apportate alcuni aggiornamenti alle sue funzioni grazie al ricorso all’intelligenza artificiale.

Spotify e intelligenza artificiale: i nuovi obiettivi