L’estate si trova nel suo momento cruciale e questo significa che il mese di settembre si avvicina sempre di più. Con l’arrivo di questo periodo dell’anno sale l’attenzione da parte di una determinata cerchia di utenti, ormai estremamente estesa in giro per il mondo. Si tratta dei grandi fan del marchio Apple, il quale durante il prossimo mese di settembre rilascerà l’ultima line-up di iPhone.

Con le diverse declinazioni del nuovo iPhone 15, il pubblico darà di matto come sempre. Sarà una vera e propria corsa per accaparrarsi il dispositivo della casa di Cupertino, che non ne metterà tanti a disposizione almeno per quanto riguarda i modelli Pro. Ci sono però dei dati che fanno capire quanto il marchio sia cresciuto durante gli ultimi anni. A pensarci in questo caso è la gamma iPhone 14, la quale sta continuando a far vendere tantissimi esemplari.

IPhone 14 registra un successo eccezionale, non si andava così bene dallo scorso iPhone 7

Le vendite continuano per gli iPhone 14, almeno secondo l’ultimo quadro presentato dal mercato degli smartphone. I numeri fanno capire che l’attuale serie di punta di Apple starebbe facendo vendere molto di più rispetto ai predecessori che sono ancora sul mercato negli Stati Uniti.

Il dominio è davvero assurdo, con un dato che impressiona: gli iPhone 14 trascinano le vendite con una percentuale del 79% del totale degli iPhone attualmente in vendita.

Non si vedeva un trend migliore di questo dai tempi del 7 e del 7 Plus. All’epoca il record segnato con l’81%, ad oggi mai più replicato da altri dispositivi.