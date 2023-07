Anker Innovations ha appena annunciato tantissimi nuovi prodotti appartenenti ai principali brand del gruppo. Le novità riguardano Anker Charging, eufy Clean, soundcore e Nebula e sono tutte pensate per migliorare la qualità della vita degli utenti.

Anker Charging presenta le nuove soluzioni di ricarica

Anker Charging saluta il debutto della nuova serie Prime, penata per offrire dispositivi di ricarica premium multiporta ad alta velocità. In particolare, la famiglia è composta dai nuovi caricabatterie USB-C da 67 W, 100 W e 250 W a cui si affianca anche il power bank ad altissima capacità da 250 W e 27.000 mAh con ricarica wireless da 100 W. Tutti questi device saranno disponibili sul mercato entro la fine dell’estate.

Inoltre, arriva anche il Reserve Power Bank, un accessorio perfetto per chi ama la vita all’aria aperta. Infatti, si tratta di una batteria portatile da 60.000 mAh con la possibilità di ricaricare tantissimi device, collegarsi ai pannelli solari da 10 a 24 volt e offrire l’illuminazione per il campeggio.

Soundcore riduce il rumore sulle sue nuove cuffie

Soundcore ha annunciato la sua nuova generazione di cuffie senza fili. In particolare, fanno il proprio debutto le Liberty True Wireless Stereo e le Liberty 4 NC, entrambe dotate della tecnologia Adaptive ANC 2.0.

Grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore sviluppata dal brand Anker, sarà possibile bloccare fino al 98,5% del rumore esterno. In questo modo, la qualità di ascolto migliorerà sensibilmente e sarà possibile isolarsi dai fastidiosi rumori.

Anker Innovations ha presentato tantissimi device di tutti i tipi pensati per migliorare la vita dei propri utenti dentro e fuori casa

Nebula porta il cinema in mobilità

Nebula, ha presentato il primo vero proiettore portatile per esterni chiamato Nebula Mars 3 1080p LED. L’azienda controllata da Anker ha sviluppato un proiettore che raggiunge i 1000 Lumen con una batteria da 185 Wh che offre fino a 5 ore di autonomia.

Questa combinazione, insieme all’Intelligenza Artificiale, permette di regolare la scena in base all’ambiente esterno per ottenere sempre la massima qualità. Al proiettore non manca la certificazione IPX3 per la resistenza all’acqua e alla polvere IPX3 e un pratico copriobiettivo per proteggere le lenti.

Grazie ad Android TV 11 integrato, è possibile sfruttare tutte le app di streaming, riprodurre contenuti con la Chromecast integrata o sfruttare la porta HDMI. Il Mars 3 sarà disponibile entro la fine dell’estate al prezzo consigliato di 1.199 euro.

eufy clean lancia il nuovissimo Robovac x9 pro

eufy Clean, il marchio di elettrodomestici intelligenti di Anker Innovations, ha lanciato il nuovo robot aspirapolvere X9 Pro. Si tratta di un device in grado di offrire un’esperienza di pulizia multisuperficie su tutti i tipi di pavimento, inclusi legno duro, piastrelle, laminato, moquette e tappeti.

Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha sviluppato il sistema Hands-Free MopMaster, una soluzione che solleva il device di 12 millimetri in maniera totalmente automatica. In questo modo, sarà possibile passare dalle superfici dure ai tappeti e viceversa, ottenendo sempre la miglior pulizia possibile.

Inoltre, robot aspirapolvere X9 Pro effettua in autonomia la pulizia. Torna alla base da solo per autopulire i propri pad e, una volta terminato, riprende il lavoro esattamente da dove l’aveva interrotto. L’X9 Pro dispone di una potenza di aspirazione pari a 5500 Pa e del sistema di prevenzione intelligente per evitare gli ostacoli.

eufy Security espande le potenzialità di HomeBase 3

eufy Security, il marchio di sicurezza intelligente di Anker Innovations, rende HomeBase 3 ancora più versatile. Il sistema di videocitofonia Video Doorbell Dual e la serratura connessa Video Smart Lock sono perfettamente compatibili con HomeBase 3. Gli utenti potranno gestire tutti i servizi di sicurezza dal proprio hub avendo un unico apparecchio a cui collegare tutti i device.