MWC 2023, le caratteristiche del proiettore Anker Nebula Capsule 3 Laser

Durante il MWC 2023, la fiera tecnologica più grande del mondo, si sta parlando di un’infinità di dispositivi in uscita. Tra questi c’è anche il Capsule 3 Laser di Nebula, il miniproiettore di Anker.

MWC 2023: tutte le caratteristiche del mini proiettore

Il proiettore portatile HD da 1080p della serie Nebula Capsule di Anker è il dispositivo di proiezione più recente che la società ha introdotto sul mercato. Dotato di una luminosità fino a 300 lumen ISO e un rapporto di proiezione di 1,2, questo proiettore portatile offre la possibilità di proiettare immagini fino a una larghezza di 305 cm. Grazie alla tecnologia Laser Forge, è in grado di migliorare il contrasto, offrendo neri più profondi e bianchi più luminosi, con supporto per HDR10. Inoltre, la tecnologia MEMC aiuta a rendere più fluide le immagini in movimento, il che lo rende un’opzione ideale per coloro che guardano molti film d’azione o partite di sport in diretta.

Anker afferma che il proiettore è dotato di una correzione trapezoidale automatica e strumenti di messa a fuoco che permettono di perfezionare l’immagine in soli tre secondi. Grazie alla batteria da 52 Wh, il dispositivo offre fino a 2,5 ore di riproduzione video, con una ricarica completa che richiede solo 3 ore.

Il proiettore Nebula utilizza Android 11 TV, il che significa che l’utente può utilizzare varie app popolari, i comandi vocali di Google Assistant o Chromecast con il dispositivo. Inoltre, è possibile collegare dispositivi esterni tramite USB-C, HDMI 2.1 e porte audio o Bluetooth. Il proiettore ha un altoparlante DD+ integrato da 8 W, con supporto alla tecnologia Dolby Audio.

Capsule 3 Laser ha le stesse dimensioni di una lattina, misura 3,3 x 3,3 x 6,7 pollici (~83 x 83 x170 mm) e pesa solo 2,1 libbre (~0,95 kg). La portabilità del dispositivo lo rende ideale per l’uso in viaggio o in spazi ridotti.

Il Capsule 3 Laser offre tre modalità di immagine predefinite che non consentono alcuna regolazione delle impostazioni, oltre a una modalità Personalizzata con impostazioni per contrasto, saturazione del colore, nitidezza, temperatura del colore, colore del muro e gamma. Come con qualsiasi proiettore a singolo chip con colore sequenziale (il che significa che ciascun colore primario viene proiettato uno alla volta), il Capsule 3 Laser può mostrare artefatti arcobaleno (flash di rosso/verde/blu), ma senza disturbare l’occhio.