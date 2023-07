TIM è SPETTACOLARE, servizio offerto finalmente GRATIS con le Power

Non è più un problema cambiare provider da quando le aziende hanno adottato nuovi sistemi e nuovi regolamenti, soprattutto per tenersi stretti i clienti. A tal proposito c’è da ricordare che basta veramente un batter d’occhio per passare da un gestore all’altro ed è per questo che la concorrenza è sempre in agguato. Per tale motivazione TIM ha deciso di tenere alta la guardia con delle offerte stratosferiche, le quali mirano soprattutto a riprendersi i vecchi clienti. Secondo quanto riportato, non c’erano mai state prima d’ora due promozioni mobili del genere insieme, le quali fanno capo ad una sola gamma. L’obiettivo resterà dunque sempre lo stesso, ovvero quello di provare a battere la concorrenza senza problemi, come da sempre il gestore si propone.

TIM lancia le sue due promo migliori: c’è anche il 5G e si arriva a 150 giga

Non serve cercare soluzioni che non esistono, visto che ce ne sono molte peraltro estremamente convenienti in giro per il mondo telefonico mobile. TIM è uno dei gestori più attrezzati sotto questo punto di vista, siccome propone due offerte interessanti per via del loro prezzo ma soprattutto dei loro contenuti. Bisogna innanzitutto dire che una offre 5G mentre l’altra no, ma la seconda riesce ad offrire più giga al suo interno per un prezzo più basso.

Ecco quindi due soluzioni in particolare che battono nettamente la concorrenza, ovvero la Power 5G e la Power Supreme Web. Entrambe comprendono minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori, con differenze eclatanti in merito alla connessione Internet. La prima offerta infatti include al suo interno 50 giga in 5G, mentre la seconda arriva a 150 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 e 7,99 euro al mese.