TIM Power, così Vodafone perde: ecco 150 giga e un servizio gratis

Di dubbi ce ne sono pochi quando si sceglie un gestore come TIM, il migliore in Italia ormai da sempre. Le sue offerte sono una garanzia di qualità ed ora anche di quantità visto l’aumento netto dei contenuti da parte dell’azienda. Battere le altre realtà risulta facilissimo grazie alle due nuove offerte che sono state rese note negli ultimi mesi.

Il provider dunque resta vigile: l’obiettivo è portare dalla sua parte quanti più utenti possibili. In basso potete avere una panoramica generale delle migliori opportunità.

TIM ha la migliore combinazione di offerte: ecco quali sono le più importanti del momento

Basta veramente poco per avere l’offerta migliore, semplicemente perché bisognerà rivolgersi al gestore migliore di tutti. TIM ha disposto i migliori contenuti all’interno di due offerte in particolare, le quali fanno capo alla linea Power. Le differenze tra le due soluzioni risultano poche, anche se la prima potrebbe essere molto più utile secondo certi aspetti. Lo stesso si potrebbe dire della seconda, in grado di offrire il miglior standard di connessione ovvero il 5G.

La prima, la Power Supreme Web, consente a tutti di avere al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga di connessione dati in 4G ogni mese. Il prezzo mensile è di 7,99 euro per tutti.

La seconda offerta risulta praticamente uguale ma cambia per la connessione Internet. Si tratta della Power 5G, promo che al suo interno vanta minuti ed SMS senza limiti con 50 giga in 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 euro al mese.