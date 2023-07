I messaggi autodistruttivi, detti anche effimeri, sono quelli che tendono ad auto eliminarsi dopo un periodo di tempo programmato dalla sua visualizzazione. Infatti è possibile scegliere che l’ autodistruzione dei messaggi inviati avvenga entro un periodo di 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Tale funzione risulta essere molto utile per tutte quelle situazioni in cui si intende tutelare ancor di più la propria privacy. In quanto, con i messaggi effimeri, dopo aver effettuato la lettura essi spariranno automaticamente e non potranno essere più reperiti né dal destinatario né dal suo emittente. In più, ogni sua traccia, verrà automaticamente cancellata dal server dell’applicazione.

Questo è davvero molto importante quando, per esempio, si inviano dei messaggi o dei file multimediali che non si intendono conservare e di cui si vuole avere la certezza che anche l’altro contatto non ne abbia più accesso oltre il periodo di tempo da noi indicato.

Messaggi effimeri: come impostarli e le app che li consentono

Applicare la funzione dei messaggi effimeri è davvero molto semplice. Di seguito vi forniamo alcune indicazioni circa i passaggi da seguire per impostare questo tipo di messaggi per: WhatsApp, Facebook e Telegram.

WHATSAPP

Aprire l’app e selezionare i tre punti in alto a destra sullo schermo;

in alto a destra sullo schermo; Selezionare “ Impostazioni “, e poi “ Privacy “;

“, e poi “ “; Scorrere giù verso la sezione “ Messaggi effimeri ” e cliccare sulla voce “ timer predefinito messaggi “;

” e cliccare sulla voce “ “; Selezionare la durata di tempo entro cui si desidera che il messaggio venga distrutto.

Questa opzione renderà effimeri tutti i messaggi inviati a qualsiasi contatto, se invece si intende impostare la funzione solo ad un contatto:

Aprire la chat del contatto cui intendiamo inviare il messaggio;

del contatto cui intendiamo inviare il messaggio; Cliccare sui tre puntini in alto a destra:

in alto a destra: Selezionare la voce “messaggi effimeri” ed impostare la durata di tempo desiderata per l’autodistruzione.

FACEBOOK

Aprire l’applicazione e cliccare sul profilo dell’amico a cui si intende inviare il messaggio;

dell’amico a cui si intende inviare il messaggio; Selezionare l’icona “ i “, in alto a destra sullo schermo, che sta ad indicare “ informazioni “, e selezionare la voce “ conversazione segreta “;

“, in alto a destra sullo schermo, che sta ad indicare “ “, e selezionare la voce “ “; Digitare il messaggio, allegare un file multimediale, se si desidera, ed inviarlo.

TELEGRAM