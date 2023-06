WhatsApp, i messaggi effimeri sono realtà: ecco come utilizzarli

Tutti gli utenti di WhatsApp possono finalmente iniziare ad usare i tanti agognati messaggi che si autodistruggono, una funzione che si aspettava da tanto tempo, che permette così di ridurre le distanze nei confronti di Telegram, la rivale più agguerrita nel campo della messaggistica istantanea.

Il piccolo trucchetto che vi proponiamo oggi lo abbiamo testato direttamente sulla versione stabile di WhatsApp per Android, nell’eventualità in cui le sezioni citate non venissero visualizzate nella vostra applicazione mobile, controllate che non dobbiate ancora scaricare l’ultimo aggiornamento dal Play Store di Google.

WhatsApp, come fare per mandare i messaggi effimeri

L’utilizzo dei messaggi effimeri è davvero molto semplice, la prima cosa da fare è aprire l’applicazione e selezionare una chat nella quale volete attivarli. Fatto questo, premete i tre punti in altro a destra, selezionando la voce Messaggi Effimeri. Dalla nuova schermata potrete impostare il timer dopo il quale la chat si autodistruggerà, da un minimo di 24 ore fino ad un massimo di 90 giorni. Poco sotto, invece, potrete attivare la stessa impostazione estendendola a tutte le chat presenti nell’applicazione di WhatsApp.

Nel caso in cui non ne abbiate mai sentito parlare, ricordiamo che i messaggi che si autodistruggono sono una nuova funzione presente in WhatsApp, con la quale il consumatore può impostare un tempo limite “di vita” delle chat, impedendo che possano venire copiate o possa venire effettuato uno screenshot. Come anticipato, è una funzione che dovrebbe essere disponibile sia per Android che iOS, anche se al momento l’abbiamo testata solo su Android.