Hyundai IONIQ 5N è ufficiale, il primo modello elettrico del marchio N

Hyundai IONIQ 5N è finalmente ufficiale, nel corso del Festival of Speed di Goodwood, l’azienda orientale ha mostrato al mondo il primo modello elettrico della serie N (ad alte prestazioni), rappresentando a tutti gli effetti il futuro del segmento e l’abbandono del motore termico.

La maneggevolezza della vettura parte dai miglioramenti alla struttura con oltre 42 punti di saldatura e 2,1 metri di adesivi, nonché comunque il potenziamento di motore e batteria, ed una maggiore rigidità laterale con la modifica dei telai anteriori e posteriori. Il tutto con l’integrazione degli assi di trasmissione integrati, cerchi da 21 pollici ed una coppia maggiore che trae ispirazione dal WRC. L’auto sarà molto più reattiva, grazie al rinforzo del piantone dello sterzo, con una serie di soluzioni tecnologiche molto recenti: sistema N R-MDPS (per un rapporto di sterzata più elevato e coppia migliorata), N-Pedal (per gestire al meglio il peso e le dimensioni della vettura), N Drift Optimizer (per aiutare a mantenere l’angolo in derapata), N Torque Distribution (distribuzione della coppia anteriore e posteriore regolabile su 11 livelli) e e-LSD (differenziale elettronico a slittamento limitato).

Hyundai IONIQ 5N – i miglioramenti tecnici

Indubbi sono anche i miglioramenti tecnici della vettura, i motori elettrici erogano una potenza di 478kW e 650CV (raggiungono 21’000 giri al minuto), con funzioni N Grin Boost (per massimizzare l’accelerazione), N Battery Pre-conditioning (per scaldare le celle della batteria a livelli maggiori di efficienza), N Race (controllo diretto della gestione dell’energia) e N Launch Control (per tre diversi livelli di trazione).

Tralasciando almeno in parte tutta la tecnologia inserita nella vettura, la Hyundai IONIQ 5N è dotata di un design ridisegnato per migliorare le prestazioni (come la i20 N): paraurti e spoiler posteriore ad alta, dettagli neri e proporzioni modificate (più bassa di 20 millimetri, più lunga di 80 millimetri e più larga di 50 millimetri). La fascia di collegamento, nella parte anteriore, chiamata N Mask, non solo collega i fanali, ma risulta essere funzionale alla vettura, infatti migliora l’aerodinamicità ed il raffreddamento ad alte prestazioni, come anche lo spoiler anteriore presente nella parte bassa.

All’interno, per la prima volta il volante presenta il logo N, con i canonici pulsanti per la selezione della modalità di guida (personalizzabile con varie combinazioni) e la modalità N Grin Boost. Al centro spicca la console ottimizzata per la guida in pista, senza tralasciare l’utilizzo quotidiano con la presenza di USB-C, portabicchieri e caricatore wireless. I pedali sono ottimizzati per evitare lo scivolamento, anche nell’utilizzo in pista, mentre i sedili N sono rinforzati, per sostenere la parte superiore ed inferiore del corpo mantenendo la postura corretta (sono stati abbassati di 20 millimetri).

Non sono state rilasciate informazioni in merito al prezzo di vendita o alla relativa commercializzazione.