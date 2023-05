Oggi siamo con la Hyundai i20 N, con quella “N” che sta per Nurburgring, nome del celebre circuito tedesco sul quale questa vettura è stata testata. Il suo look è davvero affascinante e cattivo allo stesso tempo, vista la sua anima da corsa.

Il design mostra fin da subito i tratti principali di queste prerogative. Partendo dal retro, ecco un alettone prettamente estetico e un finto estrattore che conferisce un look ancora più sportivo all’auto. Sul portellone posteriore, manuale, si notano i gruppi ottici LED con la retrocamera ben presente al centro. Facendo il giro ecco i cerchi in lega da 18″ carbon look che mostrano freni a disco performanti con pinze colorate in rosso. Sul fronte l’aspetto della Hyundai i20 N è piuttosto standard, anche se la colorazione azzurrina la rende un po’ più intrigante rispetto alla famiglia del marchio. Anche sulla calandra ecco la “N” in bella mostra.

Hyundai i20 N, la sportività racchiusa nel motore

Il motore è un 1.6 TGD benzina da 204 cavalli e 275nm di coppia con una turbina maggiorata della Garrett. L’auto è fornita di un cambio manuale a 6 marce e di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. La velocità massima è di 230 km/h. Il sound, insieme all’assetto, la rende un’auto davvero divertente da guidare. Il differenziale, è a slittamento limitato elettronico e le sospensioni sono sportive con ammortizzatori a gas ad alte prestazioni. Tutto insomma sembra rendere questa Hyundai i20 N un’auto da gara. Sul retro ecco il sistema di scarico con valvola regolabile, tutto da ascoltare con il suo sound maestoso.

Direttamente al volante ecco le modalità di guida: ECO, Normal, Sport e Pista, modalità che farà cambiare anche lo sfondo del cruscotto digitale, dove vedremo temperatura dell’olio, temperatura del motore, forza G e altre info come quelle più canoniche.

Andando molto piano, cosa difficile, si riesce ad arrivare a 17-18 al litro. Andando normale, ecco 15 al litro, mentre in modalità Pista si scende a 6 km per litro.

Interni e materiali

Parte interna posteriore abbastanza comoda, ma la cosa cambia se alla guida c’è qualcuno di particolarmente alto. In generale c’è un gran comfort all’interno, anche se c’è qualcosa sul davanti che ci ha fatto storcere il naso. Si tratta degli interni che sono un po cheap dal punto di vista dei materiali rispetto ad altre auto di Hyundai, da cui non ce lo aspetteremmo.

Il volante si estrae da tutto ciò e risulta molto ben fatto, così come il display centrale molto ampio, sul quale c’è sia Android Auto che Apple CarPlay con cavo. L’infotainment da 10.25″ è abbastanza interessante con un menu molto completo e con tante funzionalità. Gli 8 speaker Bose sono davvero performanti con una qualità che non ha bisogno di presentazioni. I sedili sportivi in pelle, riscaldabili, e tessuto sono molto comodi e soprattutto belli da vedere.

Conclusioni

La Hyundai i20 N ci è piaciuta molto e richiama quel feeling da supercar per un costo davvero ridotto. Il prezzo parte da 25.000€, non affatto male considerando che in mano avrete un vero e proprio gioiellino da portare in pista.