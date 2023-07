Spendere poco e godere di tanti contenuti è decisamente semplice con Fastweb Mobile, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti ad avere la possibilità di godere di un risparmio più unico che raro, ed essere ugualmente sicuri di poter godere di un bundle quasi invidiabile.

L’attivazione della migliore promozione del momento parte dal sito ufficiale, proprio in questo modo il consumatore si ritrova a poter richiedere l’offerta, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, poiché ricordiamo a tutti gli effetti che inizialmente non viene richiesto il versamento di nemmeno un euro (sia per la SIM che l’eventuale spedizione a domicilio).

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Fastweb Mobile, quest’occasione è incredibile

La nuova promozione di Fastweb Mobile può davvero lasciarvi a bocca aperta, si tratta di una delle migliori soluzioni in circolazione, con la quale è molto più facile del previsto pensare di avere libero accesso anche a 100 giga di traffico dati al mese, pagandoli solamente 7,95 euro. Il rinnovo, sempre e soltanto su base mensile, avverrà con il pagamento tramite credito residuo.

Il bundle, oltre ai 100 giga, che ricordiamo essere con navigazione in 5G, quindi ad altissima velocità, è composto anche da minuti illimitati che potranno essere liberamente utilizzati verso tutti. La promozione, come anticipato del resto, può essere richiesta a prescindere dalla provenienza da parte di tutti gli utenti in Italia, anche senza portabilità del numero di telefono originario.