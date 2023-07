Google è stato accusato di “rubare segretamente tutto ciò che è mai stato creato e condiviso su Internet” per addestrare il suo chatbot con AI Bard.

L’azione legale collettiva intentata in California sostiene che Google e la sua divisione AI DeepMind abbiano utilizzato i dati di milioni di americani a loro insaputa o senza il loro consenso per costruire prodotti basati sull’intelligenza artificiale. “I dati personali di ogni tipo, in particolare i dati di conversazione tra esseri umani, sono fondamentali per il processo di formazione dell’IA”, secondo i capi d’accusa. “È così che prodotti come Bard sviluppano capacità di comunicazione simili a quelle umane, è così che i prodotti AI imparano a creare”.

Google ha aggiornato la sua politica sulla privacy online all’inizio di questo mese, affermando che può utilizzare i dati disponibili pubblicamente per addestrare i suoi strumenti di intelligenza artificiale. Secondo l’ultima causa, questo cambiamento è stato pensato per “rafforzare la sua posizione. Tutto su Internet è un modo per l’azienda per guadagnare, al di là dell’intento di costruire e migliorare prodotti come Bard”.

Google accusata di aver rubato dati online senza rispettare la privacy per migliorare l’IA di Bard

Oltre ai dati disponibili gratuitamente, la causa afferma che Google ha avuto accesso illegalmente ad “almeno 200 milioni di materiali esplicitamente protetti da copyright“, inclusi testi di libri e articoli protetti da paywall. Tra quei materiali protetti da copyright c’è presumibilmente un libro scritto da uno dei querelanti citati nell’azione legale. Molti degli altri querelanti nominati sono elencati esclusivamente come utenti di prodotti Google come Search e Gmail, nonché di altre piattaforme online come TikTok.

La causa sostiene che Google ha raschiato “l’intero Internet per prendere tutto ciò che poteva, sia che contribuisse o meno alle piattaforme di Google. Senza riguardo per la privacy, la proprietà e gli interessi dei consumatori di centinaia di milioni di americani che hanno condiviso le loro intuizioni, talenti, opere d’arte, dati, informazioni di identificazione personale e altro ancora, per scopi specifici”. ChatGPT di OpenAI, che presenta funzionalità simili a Bard di Google, sta a sua volta affrontando una causa legale molto simile.