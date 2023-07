L’operatore telefonico WindTre propone non solo offerte mobile, ma anche tipologie di offerte. Per chi ha solo la necessità di navigare, infatti, l’operatore sta proponendo in questi giorni alcune interessanti offerte solo dati. Si tratta in particolare delle offerte denominate WindTre Summer Card Start e Full 5G. In alcuni casi, si potranno utilizzare fino a 300 GB.

WindTre Summer Card Start, nuove offerte solo dati con 300 GB

Per tutti coloro che sono alla ricerca di una buona offerta solo per navigare, l’operatore telefonico WindTre sta al momento proponendo due offerte solo dati davvero super. Come già accennato in apertura, una delle offerte si chiama WindTre Summer Card Smart 5G. Quest’ultima prevede l’utilizzo di 50 GB di traffico dati con connettività 5G per tre mesi, per un totale quindi di 150 GB.

Il prezzo per questa offerta è di 19,99 euro per tre mesi. Successivamente, come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, il prezzo diminuirà a 14,99 euro al mese ed il bundle includerà sempre 50 GB al mese. La seconda offerta solo dati proposta dall’operatore è WindTre Summer Card Full 5G.

In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 5G, per un totale di ben 300 GB in 5G per tre mesi. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 24,99 euro per i primi tre mesi, e successivamente di 19,99 euro al mese.

Ricordiamo che con l’operatore è anche possibile acquistare tanti smartphone di rilievo in piccole comode rate, per 24 oppure 30 rate mensili. In abbinata, gli utenti potranno inoltre attivare svariate offerte di rete mobile.