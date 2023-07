Netflix, nemmeno immaginate cosa vi aspetta nel corso del mese di Luglio

Netflix, la rinomata piattaforma di streaming, ha annunciato una serie di nuovi contenuti per il mese di luglio, che potrebbero essere un’ottima scelta per le imminenti vacanze estive. Scopriamo insieme l’elenco completo.

Netflix: alcune delle serie tv che la piattaforma ospiterà

“Di nuovo 15 anni” entra nella sua seconda stagione, con la protagonista Anita che si trova a dover navigare tra viaggi nel tempo, complicazioni romantiche e sforzi per correggere il futuro. La serie si concentra sulla sua lotta per bilanciare i suoi sentimenti per il romantico Henrique, l’avventuroso Joel e il carismatico Fabricio, mentre cerca di risolvere i disastri causati dai viaggi nel tempo.

La seconda stagione di “Avvocato di difesa: The Lincoln Lawyer” si ispira al quarto libro della serie ‘Avvocato di difesa’, ‘Il quinto testimone’. Questo legal drama di Netflix affronta nuovi casi delicati a Los Angeles, con un cast che include Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson.

“Survival of the Thickest” segue la storia di Mavis Beaumont, una donna nera, giunonica e recentemente single, che si trova a dover ricostruire la sua vita come stilista. Questa serie comedy è basata sulla raccolta di racconti della stessa Michelle Buteau.

La terza stagione di “Il colore delle magnolie” continua a seguire le avventure di tre amiche, Maddie, Helen e Dana Sue, in una piccola città del sud degli Stati Uniti. Questa stagione vede Maddie che cerca di aiutare Cal a gestire le sue emozioni, Helen che affronta decisioni difficili riguardo agli uomini della sua vita e Dana Sue che considera come utilizzare l’eredità di Miss Frances per aiutare la comunità locale.

Infine, “Il racconto perfetto” è una miniserie che racconta la storia di Margot e David, due giovani provenienti da mondi molto diversi. Margot è l’ereditiera di un impero alberghiero di lusso, mentre David è un lavoratore che fatica a far quadrare i conti. Quando i loro mondi si scontrano, scoprono che possono aiutarsi a vicenda a riconquistare le loro anime gemelle.

Le serie appena elencate offrono una varietà di generi e temi, promettendo qualcosa per tutti i gusti. Che tu sia un fan del dramma legale, delle commedie o delle storie di amicizia e amore, Netflix ha qualcosa per te questo luglio.