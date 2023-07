Durante il noto evento Tudum 2023, il colosso dello streaming Netflix ha annunciato l’arrivo di diverse novità sulla propria piattaforma. Tra queste, arriverà ufficialmente a breve anche la settima stagione di Elite. A quanto pare, però, sono già iniziate le riprese dell‘ottava stagione e, secondo quanto è emerso in rete, questa potrebbe essere l’ultima.

Elite su Netflix, l’ottava stagione potrebbe mettere fine alla nota serie tv spagnola

Nonostante sia stato da poco annunciato l’arrivo della settima stagione di Elite, sembra che siano già iniziate le riprese dell’ottava stagione. Come già accennato in apertura, però, quest’ultima potrebbe rappresentare la fine della nota serie tv spagnola.

A rivelare questa possibilità è stato il noto sito web spagnolo Veratele. Secondo quanto riportato, le riprese della nuova stagione stanno per l’appunto per iniziare. Le novità però non sembrano finire qui. Per la gioia dei fan, nell’ottava stagione tornerà uno dei personaggi storici della serie tv. Si tratta dell’attrice di Mina El Hammani, ovvero l’interprete del personaggio di Nadia.

Per il gran finale di Elite, quindi, sembra che ci sarà una sorta di ritorno al passato, grazie alla presenza di alcuni personaggi storici. Oltre a questa attrice, infatti, non è da escludere che possano tornare altri attori che hanno fatto la storia di Elite e della scuola di Las Encinas.

Staremo a vedere dunque se emergeranno presto ulteriori dettagli dell’ottava e ultima stagione di Elite. Nel frattempo, vi ricordiamo che Netflix ha già pubblicato il video teaser della settima stagione in cui possiamo dare un primo sguardo ai nuovi personaggi.