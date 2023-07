Kena Mobile shock, distrutta Vodafone con 200GB in regalo

Di gestori virtuali ne esistono talmente tanti che si perderebbe facilmente il conto. Stando a quanto riportato anche la scelta degli utenti ricadrebbe su queste piccole realtà, ormai diventate grandi. Pian piano alcuni nomi sono riusciti a distinguersi, esattamente come ha fatto Kena Mobile, provider virtuale che si appoggia a TIM. Le sue offerte sono tra le migliori per via del grande rapporto tra qualità e prezzo.

Se si desidera avere tutto pagando poco ogni mese, l’offerta giusta è sicuramente la STAR, ora disponibile sul sito ufficiale dell’azienda.

Kena Mobile: ecco come funziona la STAR

Kena Mobile dimostra a tutti come si batte la concorrenza, promuovendo una soluzione che ogni mese consente di avere minuti senza limiti. Oltre a questo primo aspetto, ci sono anche 1000 messaggi da inviare a chiunque e 130 giga per la navigazione in 4G su rete Internet.

L’offerta ha un prezzo di soli 6,99€ per ogni mese e si rinnova in maniera automatica nello stesso giorno in cui è stata sottoscritta, solo se il credito residuo della SIM è disponibile.

Per questa promo non è necessario il costo di attivazione e neanche il costo per la SIM.

Per quanto concerne invece la tariffazione per gli SMS e per la rete dati, in caso di superamento della soglia del mese, verranno applicate le condizioni previste dal Piano Base Kena, tranne nel caso in cui non siano disponibili delle opzioni aggiuntive.

Chiaro è che i minuti senza limiti devono essere usati in maniera lecita, con buona fede e correttezza, e in maniera conforme agli artt. 10 e 11 delle condizioni generali indicate nel contratto.