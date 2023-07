Kena Mobile, bastano 7 euro per ricevere 130 GB di internet

Kena Mobile, un operatore telefonico italiano, ha lanciato una nuova offerta che offre un pacchetto completo di servizi a un prezzo molto competitivo. Per soli 6,99 euro al mese, gli utenti possono ottenere minuti illimitati per chiamare chiunque, 1000 SMS e 130 GB di dati per navigare liberamente dal proprio smartphone. L’offerta, disponibile sia per i nuovi clienti che per quelli che portano il proprio numero da un altro operatore, offre una velocità di download fino a 60 Mbps e di upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale.

Kena Mobile: la promozione che tutti sognano

Kena Mobile ha progettato questa promo per rispondere alle esigenze degli utenti che consumano molti dati e minuti ogni mese. Con 130 GB di dati e minuti illimitati, gli utenti non dovranno più preoccuparsi di esaurire i loro limiti di dati o minuti prima del rinnovo mensile del loro piano. Per sottoscrivere l’offerta, gli utenti possono visitare il sito web di Kena Mobile o scaricare l’app Kena sul proprio smartphone. Inoltre, i clienti che attivano l’offerta ricevono in regalo 200GB per 60 giorni e il costo di attivazione di 4,99 euro è gratuito.

Ci troviamo dunque davanti ad un’offerta da non perdere per poter godere di un’estate di Giga: ricorda che attivazione, sim e consegna sono gratuiti! Passa a Kena per poter navigare senza preoccupazioni e vedere tutti i film in streaming che desideri anche dal tuo smartphone.

L’offerta può essere sottoscritta da chiunque attivi un nuovo numero Kena Mobile ma anche chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile e Feder Mobile.

In un mondo sempre più connesso, avere un piano dati affidabile e conveniente è essenziale. Che tu stia navigando sul web, guardando video in streaming o facendo videochiamate con amici e familiari, un piano dati generoso può fare la differenza.