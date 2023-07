Durante la scorsa conferenza Ubisoft, il publisher ha stupito tutti gli appassionati della saga di Assassin’s Creed con l’annuncio di un nuovo capitolo. Il titolo è stato presentato come un gioco ancora in fase di sviluppo, caratterizzato dal nome in codice Red.

Il trailer di lancio, nonostante la brevissima durata, è riuscito a catturare l’attenzione. Infatti, le evocative immagini mostrano quello che sembra a tutti gli effetti il Giappone Feudale. Se a questo si aggiunge che i membri della Confraternita degli Assassini saranno dei Ninja, si ottiene la combo perfetta.

L’ambientazione del Sol Levante è stata chiesta a gran voce dalla community e i tempi sembrano ormai maturi per esaudire il loro desiderio. Sebbene non siano disponibili molte informazioni ufficiali su Assassin’s Creed Red, alcune indiscrezioni ci permettono di svelare nuovi ed interessanti dettagli.

Un dirigente Ubisoft ha svelato il possibile periodo di lancio di Assassin’s Creed Red, il gioco sarà ambientato nel Giappone Feudale al tempo dei Ninja

In particolare, un nuovo report ha permesso di inquadrare la possibile finestra di lancio del titolo. Assassin’s Creed Red si preannuncia come il più grande blockbuster del prossimo anno. Ecco, quindi, che Ubisoft lancerà il gioco nel corso del 2024.

Stando a quanto rivelato da Access The Animus su Twitter, la notizia arriva direttamente da un post su LinkedIn creato da un dirigente di Ubisoft. Nel post si legge che il brand sta cercando un nuovo partner per sponsorizzazione il prossimo capitolo di Assassin’s Creed. In particolare, l’obiettivo è quello di espandere la mitologia del titolo attraverso nuovi contenuti multimediali, podcast e manga.

L’immagine allegata al post è esattamente quella del titolo dal nome in codice Red presentato nei mesi scorsi. Considerando che viene citato il 2024 come anno di lancio, al momento non è chiaro il periodo preciso. Possiamo immaginare che la finestra più favorevole per questa tipologia di gioco sia il periodo natalizio.