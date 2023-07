Si torna a parlare di due dei dispositivi Apple più attesi degli ultimi tempi. Fino ad ora l’attenzione è stata rivolta principalmente all’ormai noto Apple Vision Pro ma adesso possiamo pensare ai prossimi dispositivi e tra questi al nuovo iMac da 32 pollici e al primo iPad Pro con display OLED.

iMac da 32″ e iPad Pro con display OLED: cosa sappiamo sui prossimi dispositivi Apple!

A rivolgere lo sguardo al nuovo iMac da 32 pollici è Mark Gurman di Bloomberg. L’esperto ritiene che il nuovo iMac sia attualmente in fase di sviluppo e che potremmo assistere al suo arrivo entro la fine del 2024 o nei primi mesi del 2025.

Per quanto riguarda i nuovi iPad Pro con display OLED già da mesi circolano indiscrezioni secondo le quali Apple sarà pronta a renderli ufficiale entro il 2024. Il colosso di Cupertino potrebbe dare il via alla produzione di massa entro i primi mesi del prossimo anno così da essere pronto al debutto ufficiale entro la metà del 2024.

La curiosità nei confronti delle prestazioni dei nuovi tablet Apple non è poca. Tramite il ricorso ai nuovi pannelli OLED, infatti, le prestazioni degli iPad Pro dovrebbero migliorare in termini di qualità d’immagine garantendo allo stesso tempo una migliore autonomia. Si dice, inoltre, che gli iPad Pro con display OLED saranno disponibili in due dimensioni differenti: una con display da 12,9 pollici e una con display da 13 pollici.

Nell’attesa di conoscere tutti i dettagli sui prossimi dispositivi Apple avremo modo di assistere all’arrivo della nuova generazione di iPhone, il cui lancio avverrà nel mese di settembre.